84 خيلاً في أمسية مضمار جبل علي غداً

المصدر: دبي - وام

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تتنافس 84 خيلاً محلياً ودولياً، غداً السبت، على ألقاب الأمسية الرابعة في موسم سباقات الخيل لمضمار «جبل علي»، التي تتضمن 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تقام جميعها على المسارات الترابية، بإجمالي جوائز 524 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بشوط الخيول العربية الأصيلة المنافسة بسباق هانديكاب لمسافة 1950 متراً، بمشاركة 16 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائز هذا الشوط 80 ألف درهم.

ويخصص الشوطان الثاني والسابـع للخيول المبتدئة، فينطلق الشوط الثاني على مسافة 1200 متر، بمشاركة 15 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه 60 ألف درهم، في حين تبلغ مسافة الشوط السابع 1800 متر، على جوائز قدرها 60 ألف درهم.

أما الشوط الثالث، فسوف يخصص للخيول من عمر عامين، تتنافس لمسافة 1200 متر، وتشارك فيه 5 خيول، وجوائزه 72 ألف درهم، بينما تم تخصيص الشوط الرابع للسرعة لمسافة 1200 متر - هانديكاب، بمشاركة 13 خيلاً، وتبلغ جوائزه 76 ألف درهم.

وبالنسبة للشوط الخامس، وهو الشوط الرئيس «الصفوح» لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، فتشارك فيه 14 خيلاً، وتبلغ إجمالي جوائزه 96 ألف درهم. بينما سيكون الشوط السادس لمسافة 1800 متر - هانديكاب، وتشارك فيه 12 خيلاً.

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