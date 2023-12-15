مواجهتان في كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - وام

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تدخل بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية جولتها الثالثة، اليوم، عندما يلتقي فريقا أبوظبي بولو مع RA بولو، للتنافس على صدارة المجموعة الأولى، والاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني، كما يلتقي فريقا الحبتور مع AM بولو في اليوم نفسه.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة 8 فرق.

وكانت جولة أمس لفرق المجموعة الثانية قد شهدت فوز فريق بن دري على فريق الإمارات بولو بنتيجة 4.5 أهداف مقابل 3 أهداف، وسجل لفريق بن دري ماركوس «هدفين»، إضافة إلى هدف لكل من محمد بن دري ومارتن، ولفريق الإمارات بولو تألقت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وسجلت هدفين، واللاعب خوان كروز سجل هدفاً.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة نفسها فاز فريق لامارا بولو على فريق غنتوت بنتيجة 8.5 مقابل 8 أهداف، وجاء تفوق فريق لامارا بفارق نصف هدف، وشهدت المباراة تسجيل لاعب فريق لامارا ريكاردو 5 أهداف، وهدف لكل من ريان وسلمان وسانتوس، فيما سجل لفريق غنتوت أوسكار 5 أهداف، وهدفين ليوسف بن دسمال، وغنزولا سجل هدفاً واحداً.

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