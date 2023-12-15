«دبي لأصحاب الهمم» يثمّن إشادة «دولي الريشة الطائرة» بتنظيم بطولات فزاع

المصدر: دبي - البيان

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ثمن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، خلال اجتماعه الدوري الأخير، إشادة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بتنظيم النادي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ما يضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتعزيز هذه المكتسبات، كما اطمأن المجلس على الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي لبطولات فزاع الدولية لعام 2024، والتي ستنطلق بألعاب القوى خلال الفترة من 7 حتى 14 فبراير المقبل من أجل أن تحقق البطولات المختلفة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

على جانب آخر، هنأ مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي باحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي كأول عربي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق خلال الانتخابات التي أقيمت بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، مشيداً بإنجاز العصيمي الآسيوي الذي يعتبر مكسباً جديداً لرياضة الإمارات بعد حصوله على ثقة القارة الآسيوية لثالث دورة.

وأكد المجلس أن ثقة أكبر قارات العالم في ابن الإمارات تعزز مكانة الدولة المرموقة في خارطة «أصحاب الهمم» متطلعاً لمواصلة مسيرة العطاء وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

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