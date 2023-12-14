برعاية ولي عهد الفجيرة.. راشد الشرقي يشهد جانبًا من منافسات بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي ويتوج الفائزين

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة شهد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، جانبًا من منافسات النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي 2023 في ميدان قلعة الفجيرة.

وتوّج الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي الفائزين في فئة المهرات (عمر سنتين) 2B.

وأشاد بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة التي استقطبت مشاركات عربية ودولية لأجمل وأندر سلاسات الخيل العربية، مؤكدًا مكانة البطولة في أوساط الرياضة العالمية، ورياضات الفروسية والخيل، ودورها الكبير في تعزيز مكانة الخيل العربية وترسيخها عبر الأجيال.

حضر المنافسات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من المدراء والمسؤولين من داخل الفجيرة وخارجها.

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