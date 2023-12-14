نخبة الخيول تتنافس على لقب «ديربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس نخبة الخيول العربية على التتويج بلقب سباق «ديربي الإمارات» في الشوط الخامس من الحفل الرابع، الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، والذي يتألف من 6 أشواط قوية بمشاركة 84 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 540 ألف درهم.

وينطلق الحفل عند الخامسة مساءً بشوط المبتدئة لمسافة 1600 متر بجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ويتواصل تحدي المبتدئة في الشوط الثاني لذات المسافة بمشاركة 16 من خيول الإنتاج المحلي تتنافس على جائزة مالية قدرها 80 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثالث من الحفل سباق تكافؤ لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، ثم كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية 70 ألف درهم. ويخطف الشوط الخامس أنظار عشاق الخيول لمسافة 2200، والذي يجمع 11 من نخبة الخيول في أغلى أشواط الأمسية بجوائز المالية البالغة 150 ألف درهم.

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