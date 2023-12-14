افتتاح بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت، أمس، على ملاعب نادي غنتوت، مباريات الجولة الأولى لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها السنوية الرابعة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للبولو. وفاز فريق أبوظبي على فريق الحبتور بولو بنتيجة 8 /6، بينما فاز فريق «RA بولو» على فريق «AM» في المباراة الثانية بنفس المجموعة بنتيجة 7/ 5.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة التي تم توزيع الفرق المشاركة فيها على مجموعتين، مشاركة 8 فرق محلية ودولية، تضم كوكبة من اللاعبات واللاعبين المحليين البارزين والمحترفين المصنفين على مستوى العالم.

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