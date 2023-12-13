4 ملايين درهم جوائز بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت اللجنة المنظمة عن انتهاء التحضيرات الخاصة بانطلاق بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي في نسختها الثامنة، الأربعاء، في المنطقة المجاورة لقلعة الفجيرة التاريخية.

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي بحضور كل من: الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي الكعبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس لجنة الدريساج باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة سلالات الخيول العربية وأنقاها، وملاك ومُربّي واسطبلات الخيول الأصيلة من داخل الدولة وخارجها.

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي: «نجحت بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية في تعزيز مكانتها وترسيخها على الساحة الرياضية العالمية انطلاقاً من حرص الإمارة متمثلاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحو الاهتمام بالموروث الثقافي لدولة الإمارات والهوية الوطنية، والتعريف بها عالمياً، وبفضل دعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرياضة عامة، والرياضات التراثية خاصة، وإيمان سموه بدورها الكبير في تعزيز القيم العربية في نفوس الأجيال، وترسيخ عناصر الموروث الإماراتي والعربي الأصيل في المجتمع، والتعريف بمكانة الخيل في التراث العربي والإسلامي».

وأشار الزيودي إلى أن جوائز البطولة التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين درهم تعدّ تأكيداً على أهميتها، بالإضافة إلى جائزة «سيف الفجيرة الذهبي»، مؤكّداً أن البطولة على مدار نسخها السابقة نجحت في استقطاب أهم الخبرات في مجال منافسات الفروسية والخيول، عبر تقديم أفضل الإمكانيات في التنظيم والدعم اللوجستي والإداري، بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي مكّن البطولة من أن تكون محطة مهمة للملاك والمربين في أجندة موسم الفروسية في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج بصورة عامة.

وتوّجه الزيودي بالشكر إلى اللجان الفنية والتحكيمية والشركاء والرعاة للبطولة، لإسهامهم الكبير في إنجاح الحدث.

من جانبه قال علي مصبح الكعبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس لجنة الدريساج باتحاد الإمارات للفروسية والسباق: «إن البطولة في نسختها الثامنة هذا العام تُرسّخ مكانتها كحدثٍ هامٍ في أوساط رياضات الخيل والفروسية حول العالم، كما تم اعتماد أفضل المعايير التحكيمية العالمية في منافسات البطولة».

من جهته، قال عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، إن مشاركة المربط ورعايته في بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي هو إضافة لمسيرة المربط في المشاركات النوعية التي تهتم برياضة الخيل والفروسية في الدولة، ودعم للسمعة الرفيعة للبطولة خلال سنواتها السابقة في أوساط الرياضات التراثية عامة، ورياضة الفروسية خاصة.

وتتضمن المنافسات 6 فئات و18 شوطاً على مدى أيام البطولة الثلاثة بمشاركة فئات الأمهار، والمهرات، والأفراس، والفحول، من عمر سنة وحتى 4 سنوات فما فوق، ويتوقع أن تحقق نسخة هذا العام نجاحاً كبيراً امتداداً لما حققته خلال دوراتها الماضية، خاصة وأنها تأتي في توقيت مميز للجمهور من عشاق الخيول العربية وهي فترة إجازة الفصل الأول للمدارس بالدولة.

وتشكّل بطولة الفجيرة فرصة رائعة للجمهور بجميع فئاته للاستمتاع بجمال الخيول العربية الأصيلة وهي تستعرض جمالها على ساحة العرض وسط أجواء من الكرم والضيافة بجانب قلعة الفجيرة التاريخية مما يوفر لهم المزيد من المتعة. ومنذ نسخة 2022 أصبحت البطولة دولية وذات تصنيف عالمي.

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