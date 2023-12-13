منتخب قفز الحواجز يشارك في «دبي الدولية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخبنا الوطني لقفز الحواجز في بطولة دبي الدولية «كأس فيرتوس» فئة النجمتين، التي تنطلق غداً وحتى 17 الجاري، ضمن أجندة استعداداته لأولمبياد باريس 2024.

ويستعد المنتخب لمشاركات أخرى في البطولات الدولية المختلفة بالدولة، لفئة النجمتين، والثلاث، والأربع نجوم، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024.

وأكد الفارس عبدالله المري أن هذه المشاركات تساهم في رفع مستوى الفرسان والخيل قبل الألعاب الأولمبية القادمة، ضمن خطة الإعداد المتدرجة للمنتخب، حسب البرنامج المقرر من المدربين وليام فانل، ودونكان إنجليش.

وأضاف: فترة الإعداد الماضية في معسكر لندن كانت إيجابية من خلال البرنامج التدريبي المكثف للخيل والفرسان، وتجربة عدد من الخيول لاختيار المناسب منها للمرحلة المقبلة وصولاً إلى أولمبياد باريس، وتواجدنا في البطولات الدولية يعزز جاهزيتنا المطلوبة، نظراً لأهمية استمرار النشاط للخيل والفرسان معاً، وقال: حريصون بدعم قيادتنا الرشيدة على إظهار المستوى المتميز الذي يعكس تطور رياضة الفروسية في الدولة، كما أننا أمام دافع كبير نحو الأفضل بعد فوزنا بجائزة الفريق الإماراتي، ضمن جوائز الإبداع الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز