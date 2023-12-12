محمد الشرقي يشهد منافسات بطولة الفجيرة للقفز ويشيد بدورها في دعم رياضة الفروسية

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المنافسات الرياضية في تعزيز مكانة الإمارة في مجال الفروسية والخيل على مستوى المنطقة والعالم، والتعريف بالإرث الثقافي لدولة الإمارات وترسيخه في نفوس الأجيال.

جاء ذلك خلال حضور سموه، جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز، التي تقام تحت رعاية سموه في الساحة المجاورة لقلعة الفجيرة، بحضور الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لنشر الرياضات التراثية وتعزيز وجودها ضمن المنافسات الرياضية التي تنظم على أرض الفجيرة، وتدعم رؤية الدولة في هذا المجال.

وأشاد سموه بالمستوى التنظيمي العالي للبطولة، ونتائجها الإيجابية، وجهود اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للفروسية والسباق في إنجاح البطولة وتحقيق أهدافها.

وحظيت البطولة التي تقام لأول مرة في الفجيرة تزامناً مع بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، بمشاركة 130 خيلاً من داخل الدولة وخارجها.

حضر المنافسات الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية

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