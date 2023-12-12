37 خيلاً تتنافس غداً في 3 سباقات لمهرجان منصور بن زايد بفرنسا

المصدر: وام

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يستضيف مضمار "باو" الفرنسي غداً 3 سباقات في كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برعاية النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي، بمشاركة 37 خيلاً عربية أصيلة، تتنافس على جوائز قيمتها 54 ألف يورو.

تقام فعاليات المهرجان، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويشهد السباق الأول مشاركة 12 من نخبة الخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات، لمسافة 1600 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة "دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي"، وتبلغ مجموع جوائزه 18 ألف يورو.

ويقام السباق الثاني لمسافة 2000 متر على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جائزة "الأرشيف والمكتبة الوطنية 1"، وتبلغ مجموع جوائزه 18 ألف يورو، بمشاركة 13 من الخيول العربية الأصيلة في سن 3 سنوات.

وتشارك في السباق الثالث لمسافة 2000 متر 12 خيلاً عربية أصيلة في سن 3 سنوات، على لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، السباق الثاني لجائزة "الارشيف والمكتبة الوطنية 2"، وتبلغ مجموع جوائزه 18 ألف يورو.



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