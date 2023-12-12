غدا ... انطلاق المحطة ال " 14 " لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في السعودية

المصدر: وام

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تحتضن المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم غد الأربعاء المحطة الـ14 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، والتي يستضيفها ميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية في الرياض.

وتقام سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في ظل اهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتبارها إرثا أصيلا من تراث الإمارات الوطني وامتدادا لنهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويشهد كرنفال الكأس الغالية مشاركة 63 خيلا في 6 أشواط في واحدة من أكبر المشاركات بسباقات الخيل العربية في المضامير السعودية، وذلك تأكيدا على المكانة المرموقة للبطولة، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستثنائية والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

وينطلق برنامج أمسية الكرنفال بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة " المبتدئة " بتمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت السعودية، وسط مشاركة 9 خيول لمسافة 1400متر ، والمخصص للمهرات المبتدئة بعمر 3 سنوات، ويليه الشوط الثاني للخيول الأصيلة ( للمهور المبتدئة ) بعمر 3 سنوات، لمسافة 1400 متر، وسط مشاركة 12 خيلا، فيما يقام سباق الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات المبتدئة من عمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1600 متر بمشاركة 10خيول، في حين ينطلق سباق الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 10 خيول، بينما يقام الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة " تكافؤ " (0-70) لمسافة 1400متر، بمشاركة 12 خيلا ، كما يقام الشوط السادس (الأخير ) للخيل العربية للمهور والمهرات على الكأس الغالية، فئة ( ليستد ) تصنيف (80 +)من عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1800 متر بمشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي الأصيل، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة في شوط سباق الكأس الغالية كل من : ( أمير الشام، وجادي دي فوست، وجيلامير، وار بي قيم اوفر ، وتواق الخالدية ، وساوتيرنس الموري، وتقدير ، وحازم جوده ، وأسد الخالدية الثاني، وا. س . رحماني).

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة:" فخورون بالوصول للمحطة الـ14 وتنظيمها في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد النجاحات المهمة التي حققتها الكأس الغالية طوال الفترة الماضية في المضامير الأوروبية والأمريكية والعربية، ونثمن توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة واهتمامه الكبير الذي قاد سلسلة السباقات إلى تحقيق المنجزات والنجاحات الاستثنائية في كافة المضامير العالمية، ولا شك أن المحطة السعودية تحظى بأهمية كبرى لأنها تسهم في تعزيز المكتسبات لمسيرة الكأس الغالية في ظل مشاركة نخبة الملاك والمرابط، ما يمثل دعما لمسيرة الخيل العربي في السعودية الشقيقة التي تحتفي في كل عام بمكانة الحدث وقيمته العالمية المرموقة".

وأضاف: "الجولة السعودية لسلسلة سباقات الكأس الغالية تجسد الروابط الأخوية والمكانة التاريخية التي تجمع البلدين وحرصهما الكبير لدعم مسيرة التراث العربي، وتمثل علامة فارقة وإضافة نوعية وتاريخية لمكانة وقيمة الكأس الغالية، في ظل المشاركة الكبيرة لنخبة الملاك والمربين والمرابط في السعودية، وهي دلالة مهمة على مكانة وقيمة الحدث المرموق لدى جميع ملاك الخيل العربي في العالم".

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