عبدالله المهيري بطلاً لـ«دولية قفز الحواجز» في شاطئ كلباء

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

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فاز الفارس عبد الله حميد المهيري مع الجواد «كونيغ» بلقب الجائزة الكبرى لأول بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين تقام على شاطئ مدينة كلباء، محققاً 31.95 ثانية، وسط سيطرة فرسان الإمارات على المراكز الأولى، حيث جاء محمد الهاجري مع الجواد «جارلين دو توريس» بالمركز الثاني، يليه سالم السويدي مع الفرس «زادورا» ثالثاً، ثم عمر المرزوقي مع الجواد «إنجوي»، وعلي الكربي مع الجواد «كالتك».

أقيمت المنافسات ضمن مهرجان الشارقة- كلباء الخامس للفروسية، وشهدها الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد الزعابي، نائب مدير مهرجان الشارقة- كلباء للفروسية.

وفازت الفارسة السورية شام الأسد بصحبة الجواد «آرتيست دو كابوسين» بالمركز الأول في المنافسات التأهيلية الثانية لجائزة البطولة، من جولة واحدة على حواجز 145 سم، برعاية ماجستيك، محققة 66.16 ثانية، وجاء ثانياً الفارس محمد الرميثي بصحبة الفرس «كارامبا»، وثالثاً السوري أسامة الزبيبي مع جواده «بي إي سي هوغو».

وظفر الفارس سالم أحمد السويدي مع «كومي سي آي»، بالمركز الأول في منافسة من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 135 سم، محققاً 61.77 ثانية، وجاء ثانياً الفارس السوري محمد فادي بالجواد «شانيل بوي»، وثالثاً الفارسة البولندية أميليا موسيكا مع الجواد «كورليو».

وحقق الفارس سالم السويدي ثنائية مع الفرس «كومي سي آي»، بالفوز في منافسة كأس المروان- كلباء، بمواصفات المرحلتين على حواجز 135 سم، برعاية مجموعة المروان، محققاً 26.36 ثانية، وجاءت الفارسة السورية شام الأسد مع الجواد «شابيو تي ان»، بالمركز الثاني، وثالثاً الفارس البريطاني وليم فونيل مع «أكوين أمريكا»، وتصدر الفارس الناشئ سيف الكربي على صهوة الفرس «هوليوود»، منافسة المرحلتين على حواجز 125 سم، محققاً 29.45 ثانية، وجاء ثانياً الفارس عارف أحمد مع الفرس «ميس ليبرتي 13»، وثالثاً الفارس البريطاني وليم فونيل، مع الجواد «بيللي بي غريت».

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