مربط دبي يتربع على عرش بطولة العالم لجمال الخيل في الدوحة

المصدر: دبي - البيان

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تربع مربط دبي للخيول العربية على عرش بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي اختتمت فعالياتها أول من أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة، وتمكن مربط دبي من انتزاع الذهب لكل من الفرس العالمية دي شيهانة، والمهر الفحل العالمي الجديد دي شهار، خلال بطولة العالم الأخيرة، واصل مربط دبي مسيرته القيادية بموقعه على القمة، حيث ظفرت الفرس العالمية في الإنجاز والإنتاج دي شيهانة، باللقب الذهبي لبطولة الأفراس، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، ومن الفرس البطلة العالمية دي شهلا، ثم رفع المهر اليافع ومشروع الإنتاج العالمي الجديد، دي شهار، المستوى الذهبي لمربط دبي، بالظفر باللقب الذهبي في بطولة المهور، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه، والفرس البطلة دي شيهانة، مؤكداً جدارته كعنصر جديد في مشهد الفحولة العالمية، على بعد خطوات زمنية على الثقة التي نالها من مجتمع خبراء وملاك الخيل العالميين في مزاد نوفمبر.

من جانبه، أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز العالمي الجديد للمربط في بطولة العالم، منوهاً بالنجاح الكبير الذي ميز الحدث، الذي أقيم خارج موقعها المعتاد بباريس. وقال التوحيدي: «كل التفاصيل كانت ممتازة، بداية من الوضع اللوجيستي الإيجابي بالنسبة للمرابط العربية التي تعتبر الأقوى عالمياً. ومثلما كشفت البطولة أسماء خيول عالمية جديدة، أكدت مكانة الأبطال المتميزين بين أفضل الخيول العربية في الوقت المعاصر».

بدوره، عبّر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته بالنتائج الذهبية في ختام مشاركة المربط ببطولة العالم، مشيداً بمستوى التنظيم وقوة المنافسة بين المرابط العالمية، وقال المرزوقي: «مربط دبي حاضر بقوة في كل المناسبات الدولية الكبرى، وإنتاجنا أصبح اليوم مطمحاً لكل المهتمين بالجودة، ويمثل الإمارات خير تمثيل».

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