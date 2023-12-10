50 مشاركاً يتنافسون في لقب «الفجيرة لترويض الخيول» 17 ديسمبر

المصدر: الفجيرة - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الفجيرة الأولى لترويض الخيول «دريساج» اكتمال الاستعدادات كافة الخاصة بانطلاق البطولة في 17 الجاري، في المنطقة القريبة من قلعة الفجيرة التاريخية ويتنافس 50 مشاركاً في حصد لقب البطولة، التي تتضمن 10 أشواط يتنافس فيها الفرسان في نيل 10 كؤوس ضمن 11 فئة.

وتهدف البطولة إلى زيادة وتنويع أنشطة الفروسية يالفجيرة بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرامية إلى مضاعفة الاهتمام بالرياضات التراثية، وتفعيل حضورها تعزيزاً لمكانة الدولة الحاضنة لأهم الفعاليات والأحداث الرياضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بحضور كل من الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي الكعبي، رئيس لجنة دريساج في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مدير البطولة، ونيل ابراهام، عضو لجنة دريساج في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

تعزيز

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي: إن الفجيرة بتوجيهات القيادة الرشيدة تمضي بخطة ثابتة نحو تعزيز حضورها في خريطة الرياضات التراثية التي تجسد قيمنا الإماراتية الأصلية، وتكرسها في نفوس الأجيال القادمة، ونود بمناسبة استضافة هذه البطولة أن نرحب بجميع المشاركين، ونتمنى لهم التوفيق في تقديم عروض متميزة تبرز مدى الاهتمام والتحضير الذي قاموا به استعداداً لهذه المشاركة.

وقال علي الكعبي: إن الفجيرة قطعت أشواطاً طويلة في سبيل التعريف برياضة الفروسية واحتضان الفعاليات التي تسلّط الضوء على أهميتها باحتسابها واحدة من الركائز التي تبرز مدى عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات، إذ تبرز استضافة البطولة أول في الإمارة مدى الاهتمام الكبير الذي توليه للرياضات التراثية، وما لها من أثر في تعزيز التواصل الثقافي، والتعريف بالقيم النبيلة والموروثات المجتمعية الأصيلة.

وأضاف: تحظى رياضة الفروسية بمكانة خاصة لدى جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات باحتسابها واحدة من الرياضات التراثية المهمّة التي لها جماهيرية واسعة، فهي صفة أصيلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بماضي دولتنا وحاضرها، ومن هذا المنطلق حرصنا على تنظيم هذه البطولة والارتقاء بها وتوفير كلّ ما يلزم من أجل إنجاحها بما يضمن إتاحة المجال للتنافس الشريف، ونقل هذه الرياضة والتعريف بها للأجيال القادمة.

وقال نيل ابراهام: دريساج رياضة تكتسب أهمية متزايدة على مستوى المنطقة والعالم، ونرى في الفجيرة وجهة رائدة في هذا المجال بما تمتلكه من إمكانات كبيرة وبدعم على المستويات كافة، ونحن على ثقة تامة بقدرة الفجيرة على تنظيم وإنجاح هذه البطولة، وتقديم نموذج متميز يبرز التطور الذي تشهده في المجالات كافة.



11 فئة

وتضم قائمة الفئات المشاركة في البطولة 11 فئة وهي: ابتدائي أول ناشئ، وابتدائي أول بالغ، وابتدائي ثانٍ ناشئ، وابتدائي ثانٍ بالغ، ومتوسط أول، ومتوسط ثانٍ، ومتقدم أول، ومتقدم ثانٍ، إلى جانب المرحلة الاحترافية الأول، والمرحلة الاحترافية الثانية، والمرحلة الاحترافية الكبرى «غراند برايز» التي يشارك فيها أربعة خيول من أجود أنواع الخيول الأوروبية، تسعى للفوز بالكؤوس العشر التي خصصتها البطولة.

وتحظى رياضة ومنافسات ترويض الخيول «دريساج» بإقبال كبير من قبل الفرسان ومن مختلف اسطبلات الدولة، وهي رياضة أولمبية تبرز قدرة الفارس على التحكم في الخيل فيتبارى فيها المتنافسون لعرض مهاراتهم وقدراتهم على ترويض الخيول.

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