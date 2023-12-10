«بن دري» بطل كأس «تشرشل» للبولو

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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فاز فريق بن دري بكأس ونستون تشرشل للبولو، بفوزه على «انكورا لامار» بأربعة أهداف مقابل هدفين ونصف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس، وفاز فريق أبوظبي بالمركز الثالث، بعد تغلبه على«إيه إم بنجاش»، بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف.

نظم البطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ضمن برنامجه السنوي، وتوج مارتن بيدرسن رئيس مجلس إدارة «إيفزا دبي»، الفرق الأربعة التي شاركت في البطولة، كما نال مارتين روزاندال لاعب فريق بن دري، جائزة أفضل لاعب، وحصل المهر ريليكيا لخالد العمران، على جائزة أفضل خيل.

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