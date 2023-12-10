علياء الشامسي بطلة سباق السيدات في بوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان

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انتزعت الفارسة علياء عبيد الشامسي، على صهوة «جو لا ماجوري» لإسطبلات «ايه بي اتش»، لقب سباق السيدات للقدرة، في ثاني أيام فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل في بوذيب، والذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 121 فارسة.

وحلت بطلة النسخة الماضية، الفارسة شرينه الفلاسي، في المركز الثاني على صهوة «الشيري» لإسطبلات المغاوير، فيما حلت ثالثا الفارسة لوبا فيرلا، على صهوة «بولو ناثال» لإسطبلات الميناء.

وشهد السباق وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وتختتم الفعاليات اليوم بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة، لمسافة 100 كلم، ويتألف من 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، بعدها تنطلق المرحلة الأخيرة باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

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