الزبيبي أول المتأهلين للجائزة الكبرى بـ «دولية كلباء» لقفز الحواجز

المصدر: كلباء – فائز بجبوج

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تصدر الفارس السوري، أسامة الزبيبي، على صهوة جواده «بي إي سي هوغو»، المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى في بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز المقامة برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وجاء فوز الزبيبي في منافسة الجولة الواحدة على حواجز 140 سم، في 61.16 ثانية، وحصد المركز الثاني الفارس هزاع حمد الظاهري، بجواده «إيلوي»، محققاً 65.34 ثانية.

وشهد المنافسات الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد الزعابي، نائب مدير مهرجان الشارقة - كلباء للفروسية، توج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي.

وفي منافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز ارتفاعها 130 سم، ظفر الفارس نواف الكربي مع الجواد «كايمان 59»، بالمركز الأول، محققاً 33.34 ثانية. وفاز الفارس السوري، ليث شادي، بالجواد «إيدلوايس دو مابريكس»، بالمركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ«الجوكر» محققاً 47.18 ثانية.

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