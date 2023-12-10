«آر بي ريتش لايك مي» يقتنص لقب «مجاني ستيكس»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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ظفر «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس وفوزي ناس»، بلقب «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، في ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي» الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري».

فيما توج «كولور أب» لسيد حشيش بلقب «القرهود للسرعة» في ثاني جولات «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم». وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

اقتنص «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس وفوزي ناس»، لقب الشوط الأول «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» البالغة قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.09.47 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «آر بي فرنش دود» لـ «بايرلي للسباقات» .

الشوط الثاني

ظفر «نيفر شو ويكنيس» لفترياتي هاي، بلقب الشوط الثاني «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.40.77 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ميزوتينتو» لـ «نقابة إنيتفور ذا صن» .

الشوط الثالث

حقق «ووتش ماي سيكس» لـ «فكتورياس وفوزي ناس» لقب الشوط الثالث «عزيزي جراند» لمسافة 2200 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.21.61 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «بيغ تيم» لجودلفين .

الشوط الرابع

حقق «كلير كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، لقب الشوط الرابع «مينا من عزيزي» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.67 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف الطول عن «فالديفيا» لسلطان علي.

الشوط الخامس

اقتنص «لا سدود» لـ «شادويل» لقب الشوط الخامس «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.24.91 دقيقة وبفارق نصف طول عن «رائد» لـ «آر آر آر للسباقات».

الشوط السادس

توج «كولور أب» لسيد حشيش بلقب الشوط السادس «القرهود للسرعة - الجولة الثانية لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.12.81 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» .

الشوط السابع

اقتنص «أجست فيسكال» لـ «مزرعة لابوم»، لقب الشوط السابع «عزيزي فينيس» لمسافة 1900 متر البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 2.01.27 دقيقة وبفارق أنف عن «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثامن

ظفر «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، بلقب الشوط الثامن «عزيزي ريف» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.39.98 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «المروم» لحمد علي حمد الحمرور.

الشوط التاسع

حقق «تأكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط التاسع «بيتش اويسيس من عزيزي» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.13.48 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «نيار» لفايبهاف شاه .

محمد الأحمد: الجولة الختامية للسلسلة ستشهد تنافساً حاداً



تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل، التي تجلت عبر «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة».

وأضاف، أنّ استضافة مضمار «ميدان» العالمي ثاني جولات السلسلة، هي نتاج تعاون مشترك بين نادي دبي لسباق الخيل ومضمار جبل علي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على سعينا الدائم على إبراز مظاهر التعاون بين مختلف المضامير في الدولة.

وعن الأمسيات القادمة لـ «كرنفال سباقات دبي»، أكد اللواء الدكتور محمد العظب، أن السباقات ستأخذ منحى تصاعدياً في الأيام والأسابيع المقبلة، مع وصول أقوى الخيول العالمية للمشاركة في السباقات التي تقام على مضمار «ميدان».

محمد العظب: السلسلة تبرز مظاهر التعاون بين مختلف المضامير في الدولة

تقدم محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق الخيل، على انضمامهم لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» عبر شوط «القرهود للسرعة»، مؤكداً أن الجولة الثانية كانت ناجحة ومميزة، خصوصاً بمشاركة أقوى خيول السرعة.

وهذا يضاف إلى النجاح الذي تحقق في الجولة الأولى التي أقيمت في مضمار «الشارقة لونجين» الشهر الماضي. وتوقع أن يشهد سباق «جبل علي للسرعة – الجولة الثالثة للسلسلة»، التي ستقام في مضمار جبل علي خلال فبراير المقبل، تنافساً حاداً، خصوصاً بين بطلي الجولة الأولى «إيسترن ورلد» والثانية «كولور أب».

وأضاف، أنه لا يستبعد كذلك بروز بطل ثالث في الجولة الختامية، ما سيؤدي إلى اعتمادنا على آلية مختلفة تماماً، أبرزها مشاركة البطل في جولتين من أصل 3، وكذلك النقاط وفارق الأطوال.

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