غداً.. 8 خيول تتنافس على كأس مجلس أبوظبي الرياضي في فرنسا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار "باو" الفرنسي غداً الأحد فعاليات سباق كأس مجلس أبوظبي الرياضي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص السباق للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر، وتبلغ جوائزه 18 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول تسعي لتسجيل اسمها في قائمة الفائزين.

ويأتي الجواد "كريم" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، على رأس قائمة الترشيحات للفوز بالسباق، وهو يحمل التصنيف الأعلى بين المتنافسين.

وهناك "غافار دو بروجريه" لعون العيدروس، بإشراف المدرب كي بيلسون، وقيادة هوجو موسان، و"شوف ذا ستار" لمهدي بن مسعود، بإشراف المدرب اوليفر تريجوديت، وقيادة انتوين ويرل.

ويحظى المهرجان بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية "الشريك الرئيسي"، ومبادلة "الشريك الرسمي"، والوطنية للأعلاف "الشريك الإستراتيجي"، وطيران الإمارات "الناقل الرسمي"، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى المهرجان أيضاً "المسعود نيسان"، و"أريج الأميرات"، و"عمير بن يوسف" للسفريات، و"قناة ياس"، و"الاتحاد النسائي العام"، و"شركة فيولا،" وجمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز