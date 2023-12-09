دووج واتسون: السباقات الفئوية في «ميدان» والجولة الختامية لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» من ضمن الخيارات

المصدر: دبي - خالد المهيري

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عبر المالك سيد حشيش عن سعادته البالغة بتحقيق «كولور أب» لقب «القرهود للسرعة» في ثاني جولات «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» التي أقيمت ضمن الأمسية الثالثة لـ «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان» العالمي، مؤكداً أن البطل خاض سباقاً قوياً من الصعب التكهن بنتائجه، على الرغم من أن الترشيحات كانت تميل لصالحه.

وأضاف إن البطل عانى من إصابة عقب مشاركته الأخيرة الموسم الماضي في «بطولة مهب الشمال» الذي احتل من خلالها المركز الرابع، لذا لم يكونوا متأكدين من قدرة البطل على العودة بهذه القوة خلال مشاركته في الشوط، إلا أنه حقق التوقعات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على إمكانيات البطل العالية.

خيارات مفتوحة

وبدوره أشاد المدرب دووج واتسون بالانتصار الكبير الذي حققه «كولور أب»، كاشفاً أن الخيارات مفتوحة أمامه بالتشاور مع المالك سيد حشيش، وأبرزها المشاركة في السباقات الفئوية التي ستقام على مضمار «ميدان» العالمي، بالإضافة إلى الجولة الختامية للسلسلة التي ستقام في مضمار جبل علي شهر فبراير المقبل.

العودة مجدداً

ومن جانب آخر، أكد المدرب مايكل كوستا أن «تأكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي توج بلقب الشوط التاسع سيواصل مشاركته في سباقات مضمار «ميدان»، إذ أظهر خلال الشوط تأقلمه مع الأرضية وكذلك مناسبة المسافة له، وسوف نحدد وجهته المقبلة بما يتوافق مع إمكانيات البطل.

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