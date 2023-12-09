«آر بي ريتش لايك مي» يقتنص لقب «مجاني ستيكس» في ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي»

المصدر: دبي – خالد المهيري - تصوير - دينيس ملاري

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ظفر «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس وفوزي ناس» بلقب «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» في ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي» الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، فيما توج «كولور أب» لسيد حشيش بلقب «القرهود للسرعة» في ثاني جولات «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم».

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، ومحمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

اقتنص «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس وفوزي ناس» لقب الشوط الأول «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» البالغة قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.09.47 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «آر بي فرنش دود» لـ «بايرلي للسباقات» بقيادة الفارس قيس البوسعيدي وإشراف المدرب أبوبكر داود.

وجاء في المركز الثالث «دريان» لـ «ياس للسباقات» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

ظفر «نيفر شو ويكنيس» لفترياتي هاي بلقب الشوط الثاني «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.40.77 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ميزوتينتو» لـ «نقابة إنيتفور ذا صن» بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «أربيان تيل» لـ «عائلة شبرا» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «ووتش ماي سيكس» لـ «فكتورياس وفوزي ناس» لقب الشوط الثالث «عزيزي جراند» لمسافة 2200 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 2.21.61 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «بيغ تيم» لجودلفين بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «الضجة» لناصر عسكر بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرابع

حقق «كلير كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، لقب الشوط الرابع «مينا من عزيزي» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.67 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف الطول عن «فالديفيا» لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «تاكتيكال باوند» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس لوكاس فان رينسبورج وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الخامس

اقتنص «لا سدود» لـ «شادويل» لقب الشوط الخامس «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلا زمنا قدره 1.24.91 دقيقة و بفارق نصف طول عن «رائد» لـ «آر آر آر للسباقات» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وجاء في المركز الثالث «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السادس

توج «كولور أب» لسيد حشيش بلقب الشوط السادس «القرهود للسرعة - الجولة الثانية لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلا زمنا قدره 1.12.81 دقيقة و بفارق طول و نصف الطول عن «ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثا «سليم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط السابع

أقتنص «أجست فيسكال» لـ «مزرعة لابوم» لقب الشوط السابع «عزيزي فينيس» لمسافة 1900 متر البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلا زمنا قدره 2.01.27 دقيقة و بفارق أنف عن «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «قريب» لناصر عسكر بقيادة الفارس المعتصم البلوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

ظفر «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، بلقب الشوط الثامن «عزيزي ريف» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلا زمنا قدره 1.39.98 دقيقة و بفارق 6 أطوال و ثلاثة أرباع الطول عن «المروم» لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس أندرو سلاتري وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثا «ليونز مين» لحمدان سلطان علي السبوسي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط التاسع

حقق «تأكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط التاسع «بيتش اويسيس من عزيزي» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلا زمنا قدره 1.13.48 دقيقة و بفارق 4 أطوال عن «نيار» لفايبهاف شاه بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «شو ميكر» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

تعاون دائم

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر و التقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل، التي تجلت عبر «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة».

وأضاف أن إستضافة مضمار «ميدان» العالمي ثاني جولات السلسلة، هي نتاج تعاون مشترك بين نادي دبي لسباق الخيل و مضمار جبل علي، وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على سعينا الدائم على إبراز مظاهر التعاون بين مختلف المضامير في الدولة، متمنيا إستمرار مثل هذه المبادرات المتميزة بين كافة الأندية.

وعن الأمسيات القادمة لـ «كرنفال سباقات دبي»، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن السباقات سوف تأخذ منحى تصاعدي في الأيام و الأسابيع القادمة، مع وصول أقوى الخيول العالمية للمشاركة في السباقات التي تقام على مضمار «ميدان»، بالإضافة إلى أبرز الملاك و المدربين و الفرسان الذين لهم ثقل كبير في عالم السباقات.

نجاح كبير

وبدوره محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر و التقدير لنادي دبي لسباق الخيل، على إنضمامهم لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» عبر شوط «القرهود للسرعة»، مؤكدا بأن الجولة الثانية كانت ناجحة و مميزة خاصة مشاركة أقوى خيول السرعة، وهذا يضاف إلى النجاح الذي تحقق في الجولة الأولى التي أقيمت في مضمار «الشارقة لونجين» الشهر الماضي.

وتوقع أن تشهد الجولة الختامية للسلسلة التي ستقام في مضمار جبل علي شهر فبراير المقبل، تنافس حاد خاصة بين بطل الجولة الاولى «إيسترن ورلد» و الثانية «كولور أب».

وأضاف أنه لا يستبعد كذلك بروز بطل ثالث في الجولة الختامية، مما سيؤدي إلى إعتمادنا على آلية مختلفة تماما، أبرزها مشاركة البطل في في جولتين من أصل 3، وكذلك النقاط وفارق الأطوال.

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