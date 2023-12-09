فرانسيسكو يهدي اسطبلات العين لقب كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أهدى الفارس الأوروغوياني، فيربر بريز فرانسيسكو، إسطبلات العين، لقب سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، ضمن افتتاح فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، التي أقيمت أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 181 فارساً وفارسة.

وأحرز فرانسيسكو اللقب على صهوة «أس أم ريل»، قاطعاً المسافة الكلية خلال 3:46:42 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس حسن جمعة الحمادي، على صهوة «أو أم دي ماسفرير»، لإسطبلات الرميثي بزمن قدره 3:47:09 ساعات، فيما حل الفارس عبد الرحمن سعيد الجنيبي، على صهوة «اتش سي كولا» لإسطبلات إنجاز، ثالثاً بزمن 3:50:54 ساعات.

تميز

وتميز السباق بالسرعة الكبيرة في المرحلة الأولى، حيث سعى الفرسان للاستفادة من الأجواء الباردة في الصباح الباكر وتحقيق تقدم في المراحل التالية، كما شهد السباق تغيرات على مراكز الصدارة. واستطاع بطل السباق، الانفراد بالصدارة منذ الانطلاقة، وحافظ عليها حتى المرحلة الأخيرة، على الرغم من المطاردة المستمرة خاصة من الوصيف، ليحسم البطل اللقب بفارق 27 ثانية عن الوصيف.

وشهد السباق وتوج الفائزين، أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

سباق سيدات

وينطلق في السادسة والنصف صباحاً، سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة المخصص للسيدات، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف أندية الفروسية بالدولة.

ويقام السباق، على مدى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق بنفس المسافة، وتقام المرحلة الثالثة باللون الأخضر لمسافة 20 كلم، وتنطلق المرحلة الرابعة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة، عدداً من الشروط والضوابط، منها أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 50 كلغم مع السرج.

وتختتم الفعاليات غداً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة، لمسافة 100 كلم، وتقام السباقات تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

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