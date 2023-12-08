فعاليات كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق اليوم بـ«الإسطبلات الخاصة» في بوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم في أبوظبي، اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في بداية فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2023، والتي تشتمل على سباق السيدات لمسافة 100 كلم، غد، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للعمالقة لمسافة 100 كلم.

ويقام سباقان تأهيليان يوم الثلاثاء المقبل الأول دولي لمسافة 100 كلم، والثاني دولي لمسافة 120 كلم. وتقام السباقات تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويقام سباق الإسطبلات الخاصة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة على 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، والثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم، والثالثة باللون الأخضر لمسافة 20 كلم، والرابعة باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

شروط

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، منها أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلجم مع السرج.

وتحمل الفارسة آنا أربوزوفا، لقب النسخة الماضية لسباق الإسطبلات الخاصة، حيث توجت باللقب على صهوة «بوليو أميجو» لإسطبلات الخليج، قاطعاً المسافة الكلية للسباق بزمن قدره 3:49:23 ساعات، وجاء ثانياً الفارس فيربر فرنسيسكو على صهوة «إتش إل دي فاث»، لإسطبلات العين، فيما حلت ثالثة عائشة حميد الشامسي على صهوة «سيرك دو بليسيس» لإسطبلات العزوم.

وتنظم قرية بوذيب مجموعة متنوعة من السباقات، تغطي كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

30 سباقاً

وكانت قرية بوذيب استضافت 30 سباقاً خلال موسم 2022 – 2023، منها 14 سباقاً شملت جميع الفئات من سباقات مفتوحة، وسيدات، وإسطبلات خاصة، وشباب وناشئين، هذا بالإضافة إلى 16 سباقاً تأهيلياً لمختلف المسافات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز