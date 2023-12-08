ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، ثالث أمسيات «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان» العالمي، وتتضمن الأمسية 9 أشواط مثيرة، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري».

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» البالغة قيمة جوائزه 300 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة 13 خيلاً يتقدمها «جوغورثا دي مونلاو» لـ«ياس للسباقات» الفائز الموسم الماضي بلقب «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصص للخيول العربية الأصيلة، ويرافقه «دريان» الذي تألق في آخر مشاركة له في مضمار العين، إلا أنه سيواجه منافسة قوية من «آر بي ريتش لايك مي» لـ «فيكتورياس وفوزي ناس» و«جساس» لعبدالله علي ماجد المعمري.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم 16 خيلاً، أبرزها «نيفر شو ويكنيس» لفترياتي هاي الذي حل ثانياً في «ميدان» الشهر الماضي، و«ماي فيرس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم التي تشارك للمرة الأولى في المضمار العالمي، بالإضافة إلى «فيرست ماجيك» لجودلفين في أول مشاركة مطلقة لها في السباقات.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «عزيزي جراند» لمسافة 2200 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «دبي فيجن» لمحمد أحمد علي السبوسي الذي حل ثانياً في آخر مشاركة له في مضمار جبل علي، إلا أن مهمته ستكون صعبة إذ سيواجه «مكفول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي يأمل في مواصلة التألق عقب تحقيقه الانتصار على مضمار العين الشهر الماضي، و«ووتش ماي سيكس» لـ «فكتورياس وفوزي ناس» الذي حل ثانياً قبل أسبوع على مضمار جبل علي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «مينا من عزيزي» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «نزيه» و«سولدير سيكريت» لجودلفين اللذان يخوضان تجربتهما الأولى في مضمار «ميدان».

كما يبرز في هذا الشوط «كلير كوليكت» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك الذي حل ثالثاً في افتتاحية موسم المضمار العالمي الشهر الماضي، و«ميلتري أرتيست» لـ «فيكتورياس» الذي يشارك للمرة الأولى في«ميدان» عقب نتائجه الجيدة في بريطانيا.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «رائد» لـ «آر آر آر للسباقات» الذي حقق المركز الأول في آخر مشاركة له في جبل علي، «بيتشرز بوينت» لـ«فالكون ريسنج تيم وسوتيد وبوتيد ريسنج» صاحب الوصافة في آخر مشاركة له في «ميدان» وكذلك «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش.

الشوط السادس

ستبلغ قمة الإثارة في الشوط السادس «القرهود للسرعة - الجولة الثانية لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر «قوائم» البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إذ سيشهد الشوط صراعاً قوياً بين 10 خيول، يتقدمها «كولور أب» لسيد حشيش الذي حل رابعاً الموسم الماضي في «بطولة مهب الشمال»، فيما يبرز في هذا الشوط اسم كل من«ليدينج سبيريت» لـ «تتش جولد للسباقات» الذي ظفر بالمركز الأول في افتتاحية موسم «ميدان» و«ماجيك بيتشن» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع «عزيزي فينيس» لمسافة 1900 متر البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مشاركة 12 خيلاً يتقدمها «قريب» لناصر عسكر الذي سيواجه صراعاً شرساً من «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان علي السبوسي.

الشوط الثامن

يشارك في الشوط الثامن «عزيزي ريف» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، 12 خيلاً، يتقدمها المرشح الأول «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، «كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ويلد هيركين» لجودلفين.

الشوط التاسع

يشهد الشوط التاسع «بيتش اويسيس من عزيزي» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «ديوكدم» لمحمد خليل أحمد، «آيرونسايد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «تأكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

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