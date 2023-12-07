«دولية كلباء لقفز الحواجز» تنطلق اليوم

المصدر: كلباء - البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق ضمن مهرجان الشارقة كلباء الخامس للفروسية، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن المهرجان منافسات الشارقة للجواد العربي، وبطولة الشارقة كلباء للترويض، وبطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز،وتستمر فعاليات البطولة حتى الأحد المقبل، وتشتمل البطولة على 10 بجوائز 71.200 يورو.

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