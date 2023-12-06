الأمسية الثالثة لـ"كرنفال سباقات دبي" بـ"ميدان" تنطلق الجمعة المقبل

المصدر: وام

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تنطلق بعد غد “الجمعة ”، منافسات الأمسية الثالثة في موسم "كرنفال سباقات دبي" بمضمار ميدان العالمي بدبي، برعاية شركة "عزيزي"، المتضمنة تسعة أشواط تنافسية، ويبلغ إجمالي جوائزه أكثر من مليوني درهم “2.050000 درهم”.

ويعد سباق القرهود للسرعة " ليستد" الأبرز، وهو الجولة الثانية من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وبجوائز مالية تبلغ 500 ألف درهم حيث يعد السباق خطوة تحضيرية لسباق الفئة الأولى "دبي جولدن شاهين".

وكان الجواد "سويتزر لاند" العائد لسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي قد نجح في الجمع بين السباقين في نسخة العام الماضي 2022.

وتستهل المنافسات بسباق " مجاني ستيكس 9" الفئة الثانية لمسافة 1900 متر، بمشاركة نخبة من أفضل الجياد في الإمارات.

وأعرب مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بمواصلة الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل للعام السابع على التوالي.

وقال:" تأتي رعايتنا لسباقات النادي، في ظل شغف الكثيرين في الإمارات بهذه الرياضة التراثية، وتأكيدا على مكانة دبي باعتبارها مركزا عالميا للأعمال والسياحة والابتكار".

من جانبه رحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، بدعم عزيزي للسباقات.

وقال:" نتطلع للترحيب مجدداً بعودة مجموعة عزيزي للتطوير العقاري لرعاية أمسية السباقات في مضمار ميدان الجمعة، المقبل".

وأضاف: " ظلت عزيزي للتطوير العقاري أحد أهم شركاء نادي دبي لسباق الخيل على مدار عدة مواسم سابقة، ونشكرهم مجددا أخرى".

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