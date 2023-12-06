10 رياضيين إماراتيين إلى أولمبياد باريس 2024

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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ضمِن 10 رياضيين إماراتيين، حتى الآن، تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، بعد تحقيقهم أرقام التأهل المطلوبة وسط طموحات كبيرة بتقديم أفضل صورة عن رياضة الإمارات والمنافسة على الميداليات.

وينتمي الرياضيون الـ 10 إلى 3 رياضات مختلفة هي الدراجات الهوائية والفروسية والجودو، فيما من المتوقع توسع قائمة المتأهلين خلال الفترة المقبلة، لتشمل رياضيين آخرين أبرزهم أحمد المنصوري، دراج المنتخب الوطني، وصاحب الميدالية البرونزية في سباق المضمار في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والذي حقق أرقاماً مميزة في مشاركاته الأخيرة جعلته يقترب أكثر فأكثر من حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

قائمة

وتضم قائمة المتأهلين الـ10 حالياً، صفية الصايغ، لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، ورباعي منتخب الفروسية محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، إضافة إلى خمسة لاعبين من منتخب الجودو هم نارمند بيان، في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كغم، ظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم.

تأهل

وتحظى رياضة الإمارات بفرصة زيادة عدد مقاعدها عن طريق التأهل المباشر (تحقيق أرقام التأهل المطلوبة) أو «المقاعد الدولية» والتي تمنحها اللجنة الثلاثية المكونة من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة المنظمة، والاتحاد الدولي، ويتم تحديد المقاعد من خلال تصنيف اللاعبين ونتائجهم السابقة، في المقابل لن تحصل الإمارات على «بطاقات الدعوة» مثلما كان الحال في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020)، باعتبار أن هذه البطاقات لا تمنح للدول التي لا يتجاوز عدد المتأهلين منها الـ8 رياضيين.

وحققت الإمارات ميداليتين في تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية، أحرز الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم الذهبية الأولى في الرماية الحفرة المزدوجة «دبل تراب»، في أولمبياد أثينا 2004، والثانية جاءت برونزية عن طريق سيرجيو توما في الجودو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

طفرة نوعية

وأعرب ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية عن سعادته بتأهل 5 لاعبين من منتخب الجودو رسمياً إلى أولمبياد باريس، مشيراً إلى أن الآمال مازالت قائمة لحجز بطاقة تأهل سادسة في وزن تحت 90 كغم، مثمناً الطفرة النوعية التي حققها منتخب الجودو والتي أثمرت هذا العدد الكبير من المتأهلين لأول مرة في تاريخ مشاركات الإمارات في الأولمبياد.

وأوضح التميمي، أن البطولات المؤهلة في رياضة الجودو مستمرة حتى الأسبوع الأول من يونيو المقبل، ما يعزز حظوظ المنتخب في انتزاع بطاقة أخرى إلى أولمبياد باريس. وصرح التميمي، أن نجاح رياضة الإمارات في حجز 10 بطاقات تأهل بشكل مباشر حتى الآن، خطوة إيجابية وإنجاز جدير بالإشادة لأنه يعكس حجم الجهود التي تبذلها الاتحادات الرياضية من أجل رفع علم الدولة في المحافل الرياضة الكبرى، مشيراً إلى أن منتخب الجودو يطمح لتحقيق ميدالية على الأقل في أولمبياد باريس، لاسيما وأن هناك 4 أوزان يمكنها أن تنافس على المراكز الأولى في جميع البطولات التي يشارك فيها المنتخب.

ولفت التميمي إلى أن برنامج تجهيز اللاعبين مستمر من خلال مجموعة من المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية في بلغاريا والبرتغال وباريس ودوسلدورف وجورجيا.

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