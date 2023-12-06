عمر المرزوقي: فخور بالتأهل وهدفنا ميدالية

المصدر: دبي - البيان

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قال عمر المرزوقي، لاعب منتخبنا الوطني للفروسية: «فخور بالتأهل إلى أولمبياد باريس، وذلك بفضل دعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع». وأضاف: «نطمح لتمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة، وسنبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024 الذي يعد هدفاً كبيراً لجميع فرسان العالم».

وأكد المرزوقي، أن رياضة الفروسية في الإمارات تشهد تطوراً مستمراً على جميع المستويات، ما ساعدها على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية. وأضاف: «منتخب الفروسية قادر على المنافسة وتحقيق الألقاب بفضل ما يجده من دعم كبير من قيادتنا الرشيدة».

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