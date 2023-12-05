ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى لقب كأس الأرجنتين للبولو للسيدات

المصدر: متابعة: فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات «ال أوفيرو Z 7 UAE»، للفوز على فريق «لا دولفينا للسيدات» خلال اللقاء النهائي، والذي جاء قوياً ومثيراً من ستة أشواط وبهانديكاب 40 جولاً، لتتوج مع فريقها بكأس بطولة الأرجنتين المفتوحة للسيدات بنتيجة 17 مقابل 14 هدفاً، وفي نهائي الرجال، فاز فريق علي البواردي «لا ناتيفيداد» بكأس بطولة الأرجنتين المفتوحة للرجال بعد فوزه على منافسه فريق «لا دولفينا للرجال» بعد مباراة من 8 أشواط بلغت الإثارة فيها الذروة، واستمتعت الجماهير الغفيرة بالأداء العالي من أفضل نجوم اللعبة في العالم.

فرحة

عقب انتهاء اللقاء، تسلمت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم الكأس الغالية، لتهديه إلى أسرة البولو بالإمارات، كما تسلم علي البواردي الكأس الأخرى وسط سعادة غامرة من الحضور وأبناء الإمارات، وحضور جماهيري كبير قارب الـ20 ألف متفرج، شهدوا إنجازاً تاريخياً حققه بولو الإمارات من خلال الفوز بكأسي الأرجنتين للبولو للرجال والسيدات في البطولة المفتوحة.

تهنئة

من جانبه، قام راشد الحمودي سكرتير أول سفارة الإمارات في بوينس آيرس، وسعيد بن دري رئيس وفد ملف الإمارات المتواجد بالعاصمة الأرجنتينية، ووليد بن مرهون المدير الأول في مكتب فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة، وأورانجا ديلفين رئيس الاتحاد الأرجنتيني للبولو، وأدريان سيمونيتي مالك العلامة التجارية لامارتينا لملابس ومستلزمات البولو، ورينيه برنارد بيل المنظم العالمي لبطولات البوبو، بتقديم التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة فوز فريقها التاريخي للمرة الثانية بهذه البطولة، التي تعد واحدة من أكبر بطولات العالم وأعلاها تصنيفاً.

اجتماعات

وفي ذات السياق، واصل وفد الإمارات المكلف باستضافة بطولة كأس العالم للقارات للبولو عام 2026 برئاسة سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو، نشاطه بالأرجنتين وعقد سلسلة اجتماعات مع اتحاد الأرجنتين للبولو وعدد من الهيئات والشركات والمنظمين للأحداث على صعيد اللعبة، لبحث إمكانية الاستفادة من خبراتهم التنظيمية والتسويقية في المستقبل واستقدام بعض الفرق العالمية لتوفير الاحتكاك الأمثل لمنتخبنا إلى جانب التحضير لهذه الاستضافة العالمية.

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