فريق «إسلام آباد» الباكستاني بطل كأس «دولية دبـي للبولـو»

المصدر: دبـي – فائز بجبوج

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توج فريق «إسلام آباد» للبولو بكأس البطولة الدولية لقواعد رياضة البولو والتي أطلقها ونظمها نادي دبي للبولو والفروسية بالتزامن مع أفراح الدولة بعيد الاتحاد، وشهدت البطولة مشاركة العديد من الفرق المحلية والخارجية ومنها أكاديمية البولو للناشئين التابعة لنادي دبي للبولو والفروسية، وتمثل بطولة كأس البولو الدولية، علامة فارقة في دعم مجتمع البولو وتعزيز مكانة هذه الرياضة في المنطقة.

شراكة

وقالت ميلاني دي سوزا «الهيئة الملكية لمحافظة العُلا»: «تعد هذه الشراكة مع نادي دبي للبولو والفروسية شهادة على التزامنا تعزيز السياحة الرياضية والضيافة الفاخر».

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