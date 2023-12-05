حميد المهيري يتوج بلقب «الباهية الدولية لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انتزع الفارس الشاب حميد عبدالله المهيري لقب بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، والتي نظمها نادي الباهية للفروسية العام الثالث على التوالي، والتي جاءت متزامنة مع أفراح الإمارات بعيد الاتحاد 52، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية كل من لونجين، واسطبلات الشراع، ومربد، وأميا باور وشرطة أبوظبي، وتابع المنافسات وتوّج الفائزين عبدالعزيز المرزوقي، رئيس البطولة، وممتاز العلّاف ممثل اسطبلات الشراع، وممثلو الجهات الراعية.

واستطاع الفارس الشاب حميد عبدالله المهيري بالجواد «دبي» وهو أحد خيول القفز التي تعود ملكيتها إلى اسطبلات الشراع، في تقديم جولة نظيفة من دون خطأ وأكملها في زمن سريع بلغ 38.06 ثانية، وبفارق ثانيتين و64 جزءاً من الثانية، ليتوّج بكأس النسخة الثالثة للبطولة.

وأعرب عبدالعزيز المرزوقي عن رضاهم عن تنظيم ونتائج النسخة الثالثة للبطولة، وقال: «بحمد الله سجلت البطولة نجاحاً جديداً، وتقدم بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، على دعمها لنادي الباهية للفروسية، ورعاية اسطبلات الشراع بطولة خيول القفز الصغيرة بصفة خاصة.

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