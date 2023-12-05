4 كؤوس لمربط دبي في ختام مهرجان الشارقة كلباء

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حقق مربط دبي 4 كؤوس ملونة في ختام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، منها كأس ذهبية و3 كؤوس فضية، عبر المهرة «دي شخر» والكأس الذهبية للأمهار بعمر السنتين وكؤوس الفضة عبر المهرة «دي غمرة» والمهرة «دي طفرة» والمهرة «دي شاهق» كما حققت المهرة «إ. س. سارة» للشيخ عبدالله بن ماجد الكأس الذهبية لمهرات 3 سنوات وحققت الكأس الذهبية المهرة «الأريام علا» لاسطبلات الأريام والكؤوس الذهبية لكل من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ عبدالله محمد آل ثاني والدكتور غانم الهاجري.

ختام

جاء ذلك في ختام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي الذي خصص للأمهار والمهرات بعمر سنة ولغاية ثلاث سنوات وأقيم بناءً على توجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي إلى جانب العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، على مدار 3 أيام وعلى أرض كورنيش مدينة كلباء وشهد مشاركة 296 جواداً.

حضور

شهد حفل الختام الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية السباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد سيف الزعابي مدير مهرجان الشارقة كلباء للفروسية، ومعتز مروان الزعيم المدير الإداري لمجموعة المروان القابضة، والمهندس محمد التوحيدي المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

وضمن المنافسات، توج المهر «دي شخر» التابع لمربط دبي بطلاً مع الكأس الذهبية للشوط المخصص للأمهار بعمر السنتين، وتوج المهر «الأريام عشاق» لمالكه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان بطلاً مع الكأس الذهبية للشوط المخصص للأمهار بعمر 3 سنوات.

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