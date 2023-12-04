«إسطبلات الأريام» تتألق في مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألقت خيول إسطبلات الأريام من خلال المهرة «الأريام حوالي» بفوزها بالمركز الأول بالشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر سنتين، وفاز المهر «الأريام مرسال» بالمركز الأول بالشوط الرابع وبقسمه الثالث للأمهار بعمر سنتين، وسطر المهر «دي شخر» لمربط دبي للخيول إنجازاً جديداً بفوزه بالمركز الأول بالشوط الرابع وبقسمه الثاني المخصص للأمهار بعمر سنتين، بختام اليوم الثاني لمهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي.

تصدرت المهرة «الأريام خوالي» من إسطبلات الأريام منافسات الشوط الثالث للمهرات بعمر سنتين وبقسمه الأول 92.13 نقطة.

وفي منافسات القسم الثاني للشوط الثالث فازت بالمركز الأول «ميساء البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 91.88 نقطة. وفازت بالمركز الأول في القسم الثالث للشوط الثالث «ندية الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني 92.75 نقطة، وحصد المهر «ريال الريماس» لمربط الشبلي 92.13 نقطة المركز الأول في القسم الأول بالشوط الرابع للأمهار بعمر سنتين.

وظفر المهر «دي شخر» لمربط دبي 93.25 نقطة بصدارة القسم الثاني، نجح المهر «الأريام مرسال» لإسطبلات الأريام في حصوله على المركز الأول 91.25 نقطة بالقسم الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز