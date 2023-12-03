«كأس جوهرة تاج زايد» يجتذب نخبة الخيول في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس 16 من نخبة الخيول على لقب كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200 متر في الحفل الثالث الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، ويتألف من 7 أشواط بمجموع جوائز مالية قيمتها 6 ملايين و 380 ألف درهم يتنافس عليها 110 خيول تسعى لبلوغ منصات التتويج، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسيكون الجمهور على موعد مع جوائز قيمة أبرزها السحب على 3 سيارات خلال الأمسية.

ويستهل الحفل عند السادسة والنصف مساء بجولة جديدة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول منها «إيه أف الزاهي»، «الليث»، «أي اس جنجال»، وتبلغ جوائز الشوط 100 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 150 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة «أتش إم الشاهين»، «رمز مسقط»، «جنان».

ويجذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة الميل والمخصص للمهرات والأفراس، والبالغة جائزته المالية 150 ألف درهم، 16 خيلاً في الشوط الثالث، منها «إكليل عذبة»، «جزيلة»، «أوبتيميزم».

ويقام في الشوط الرابع سباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- كأس اليوم الوطني، لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً والذي تبلغ جائزته المالية نصف مليون درهم، ومن الخيول المرشحة للقب «حراب»، «بالعزم»، «إيه اف الوجل».

قمة الإثارة

وتتوقف الأنفاس مع قمة الإثارة في الشوط الخامس مع سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر البالغة جائزته المالية 5 ملايين درهم، بمشاركة 16 من نخبة الخيول القوية التي أكملت تحضيراتها للسباق الأبرز بطموح التتويج باللقب وسط اهتمام كبير، ومن الخيول المشاركة «متباهي عذبة» العائد إلى عذبة للسباقات بقيادة جين برنارد أيكويم، «نور الموري» للشقب للسباقات بقيادة أوليفييه بيليه، «بركة» لسلطان علي بقيادة كونور بيسلي، «إيلاف» لياس للسباقات بقيادة أوسكار شافيز، «حميم» العائد إلى إسطبلات العجبان بقيادي أدري دي فريز، «أبيس» لواثنان للسباقات بقيادة مايكل بارزالونا، إضافة إلى حامل اللقب «فيرست كلاس» بقيادة باتريك دوبيس.

وفي الشوط السادس يقام سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان –تكافؤ لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً وجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة «ريبال عذبة»، «أنديس داي»، «إيه اف يطوي».

المهجنة الأصيلة

ويختتم الحفل في الشوط السابع بسباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان– كأس اليوم الوطني لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة برعاية نادي أبوظبي للفروسية، والذي تبلغ جائزته المالية 380 ألف درهم يتنافس عليها 16 خيلاً منها، «خزام»، «ساند دوناتو»، «ويسترن رايتر».

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