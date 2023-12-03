خيول منصور بن زايد تحرز «ثنائية» بالحفل الرابع لمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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واصلت خيول الوثبة وياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تألقها في المضمار العيناوي لتحقق الثنائية في رابع سباقات المضمار أول من أمس، وذلك بعد أن اكتسح المهر «زاجر الوثبة» للوثبة للسباقات منافسيه، ليتوج بلقب شعبية الروضة في الشوط الأول برعاية مبادلة، لمسافة 2000 متر، وبإشراف جان كلود، وتحت قيادة ريان كوراتولو، لم يجد المهر الأشقر صعوبة تذكر في الابتعاد عن أقرب الملاحقين له بمسافة طويلة بلغت 5.5 أطوال قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:19:61 دقيقة.

وأكمل المهر «فارس» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، الثنائية بفوزه بلقب كأس القوائم في الشوط الثاني الرئيس للحفل برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لمسافة 1800 متر، قطعها المهر الأشقر في 02:04:04 دقيقة وبفارق 5.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

السباق الرابع

وكان المضمار العيناوي استضاف سباقه الرابع هذا الموسم بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات المضمار العيناوي، وعبدالله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحشد كبير من عشاق سباقات الخيول. فاز المهر «كارامبار» لعذبة للسباقات، بإشراف سيف الدين ديب، وقيادة ريتشارد مولن، بلقب الخزنة في الشوط الثالث للخيول المبتدئة برعاية طيران الإمارات، لمسافة 1600 متر، وجاء الفوز بفارق 2.25 طول عن أقرب الملاحقين، وبزمن قدره 01:51:27 دقيقة.

فوز

ظفر الجواد «تاج العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الخبيصي في الشوط الرابع برعاية أريج الأميرات لمسافة 1600 متر، وجاء الفوز بفارق 3 أطوال عن منافسيه وبزمن 01:51:52 دقيقة، وخطف الجواد «جاكار بي آر» لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داؤود، وقيادة قيس البوسعيدي، لقب المويجعي، في الشوط الخامس للخيول المبتدئة، برعاية المسعودي للسيارات - نيسان، لمسافة 1400 متر، وجاء فوز الجواد الرمادي بفارق عنق عن ملاحقه المباشر، بزمن 01:38:53 دقيقة.

تتويج

توجت المهرة «اهازيج» لسيف عشير المزروعي، وإشراف أبوبكر داؤود، وقيادة كونور بيسلي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط السادس برعاية الوطنية للأعلاف، للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، وسجلت المهرة زمناً قدره 01:06:78 دقيقة، بفارق رأس عن أقرب الملاحقين، وهذه هو الفوز الثاني للمدرب داؤود، والفارس بيسلي.

وتوج الجواد «إيه إف يبرهن» لناصر عسكر، بإشراف ميثاء السويدي، وقيادة قيس البوسعيدي، بلقب المرخانية في الشوط السابع والختامي، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، لمسافة 1000 متر، بفارق ثلاثة أرباع الطول، وبزمن 01:05:44 دقيقة.

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