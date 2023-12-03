الزبيبي أول المتأهلين للجائزة الكبرى بـ«دولية الباهية لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أحرز الفارس السوري الشاب أسامة محمد الزبيبي مع جواده «فلاش غوردون 30» جائزة أولى بطاقات التأهل للجائزة الكبرى في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، والتي انطلقت أول من أمس وينظمها في نسختها الثالثة على التوالي نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، وتأتي البطولة متزامنة مع احتفالات عيد الاتحاد، ويشرف على البطولة الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتقدم لها الرعاية كل من لونجين، واسطبلات الشراع، ومربد وأميا باور.

شهدت البطولة إقامة المنافسة التأهيلية الأولى، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيها 30 فارساً، نجح منهم 5 فرسان في إكمال الجولة من دون خطأ، وتصدرهم الفارس السوري أسامة الزبيبي على صهوة جواده «فلاش غوردون 30»، وجاءت الفارسة إيمان الصفّار ثانية، وفي المركز الثالث الفارس الإيراني فرهانغ صادقي.

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