296 خيلاً في انطلاقة مهرجان «الشارقة كلباء للجواد العربي»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تختتم اليوم، منافسات وعروض الخيول المشاركة في مهرجان الشارقة كلباء الخامس للجواد العربي، والذي انطلق الجمعة الماضية بمدينة كلباء، وخصص المهرجان للمهور والمهرات بعمر سنة حتى 3 سنوات، ويشهد المهرجان، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشاركة 296 خيلاً من مختلف مرابط وإسطبلات الدولة.

شهد الافتتاح، الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وراشد الزعابي مدير المهرجان، ومعتز الزعيم «مجموعة المروان القابضة»، وهاشم البيرق «المجلس البلدي لمدينة كلباء»، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وقصي عبيد الله مدير دولية دبي لجمال الخيل، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية.

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