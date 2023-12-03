مريم علي تهدي إسطبلات الكمدة لقب سباق كأس «أم الإمارات» للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توجت الفارسة مريم علي كريم بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة، لمسافة 100 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة - سيدات، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس في ثاني سباقات الموسم بمشاركة 103 فارسات من مختلف إسطبلات الدولة، والتي تنافست بقوة على الفوز باللقب وبلوغ منصات التتويج، وشهد السباق تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية والمجتمعية والتراثية من داخل قرية الوثبة.

فوز

وسيطرت الفارسة البطلة على مراحل السباق الأربع بالتربع على الصدارة حتى بلوغ خط النهاية لتهدي إسطبلات «الكمدة» الفوز الثالث على التوالي باللقب، على صهوة «شيفروليه آر إم» بزمن قدره 3:29:37 ساعات، وحلت في المركز الثاني الفارسة علياء عبيد الشامسي من إسطبلات بن ضاعن على صهوة ال سي بيرسيبوليس، بعد أن حافظت على مركزها خلال مسافة السباق ونالت الوصافة بفارق ثانية واحدة، مسجلة زمناً قدره 3:29:38 ساعات، وواصلت الفارسة ماسة عدنان تواجدها في مراكز المقدمة بحصولها على الترتيب الثالث على صهوة «لاكي بوي دو جوغانت» من إسطبلات إنجاز بزمن قدره 3:32:58 ساعات.

تتويج

وعقب اعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى من قبل الشيخة شمسة بنت فيصل المعلا عضو برلمان الطفل الإماراتي، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسبق التتويج، تقديم مسلم العامري درع «أم الإمارات» إلى الريم بنت عبدالله الفلاسي.

بدورها ،عبرت الفارسة مريم علي عن سعادتها بنيل لقب السباق، موضحة أن التتويج بلقب سباق يحمل اسم «أم الإمارات» فخر لها، ونجاحاً كبيراً في مسيرتها برياضة القدرة، مشيدة بمستوى السباق، مشيرة إلى أن جميع المراحل كانت قوية وعكست رغبة الفارسات في التتويج، وأضافت: كنت واثقة من قوة الخيل وخطة المدرب، نجحنا في تحقيق المهمة بنجاح وهذا اللقب يحسب للإسطبل وكل العاملين.

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