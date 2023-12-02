«ديلوريان» نجم «عيد الاتحاد ستيكس» بـ«جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري - ياسر قاسم

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احتفل مضمار جبل علي بعيد الاتحاد الـ52، وذلك في السباق الثالث الذي حمل اسم «مهرجان عيد الاتحاد» وسط حضور جماهيري كبير.

وشهد السباق، تحقيق «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع الختامي «شجرة الغاف ستيكس»، فيما واصلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها باقتناصها ثنائية جديدة جاءت عبر «مزاحم» نجم الشوط الرابع «الإمارات السبع سبرنت ستيكس»، و«زامط» بطل الشوط السادس «الثاني والخمسون ستيكس».

كما توج «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط الرئيس «عيد الاتحاد ستيكس»، فيما خطف «مداح الريف» لـ«اسطبلات العجبان» لقب الشوط الأول «كأس 1971» للخيول العربية الأصيلة.

الشوط الأول

حقق «مداح الريف» لـ«اسطبلات العجبان» لقب الشوط الأول «كأس 1971» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر وبرعاية «أودي» والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، مسجلاً زمناً قدره 1.32.29 دقيقة وبفارق 7 أطوال ونصف طول عن «إيه إف الحازم» لخالد خليفة النابودة، وبقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

وجاء في المركز الثالث «إيه إف سليط» لخالد خليفة النابودة أيضاً بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

الشوط الثاني

اقتنص «حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد لقب الشوط الثاني «الثاني من ديسمبر ستيكس» لمسافة 1400 متر وبرعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، وبقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.24.94 دقيقة وبفارق طول عن «ووتش ماي سيكس» لـ«فيكتورياس و فوزي ناس» وبقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب فوزي ناس.

وحل ثالثاً «غالب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة الفاري بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الثالث

ظفر «رصاص» لحمدان بن حرمش، بلقب الشوط الثالث «عام الاستدامة ستيكس» لمسافة 1200 متر وبرعاية «بنك دبي التجاري» والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.12.10 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «كوندور باسا» لـ«نادي جلف للسباق» وبقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وجاء في المركز الثالث «باسم الله عليك» لمحمد أحمد علي السبوسي، وبقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

حقق «مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع «الإمارات السبع سبرنت ستيكس» لمسافة 1000 متر وبرعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 58.80 ثانية وبفارق رأس عن «لا بأس» المملوك أيضاً لسموه وبقيادة الفارس جوناتان كاستانو ماتيوس وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «مكمانامان» لـ«جاري السوب وشركائه» وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الخامس

توج «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط الخامس الرئيس «عيد الاتحاد ستيكس» لمسافة 1600 متر وبرعاية «اسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، وبقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.37.30 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «ذا اتورني» لزياد كلداري وبقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير وبقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط السادس

ظفر «زامط» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السادس «الثاني والخمسون ستيكس» لمسافة 1600 متر وبرعاية «مجموعة بن دسمال» والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.37.40 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع طول عن «كيفان» لحمد راشد بن غدير وبقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «فول أوف روم» لـ«نقابة إنيتفو ذا صن» وبقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

اقتنص «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السابع الختامي «شجرة الغاف ستيكس» لمسافة 1800 متر وبرعاية «مفروشات الحذيفة» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، وبقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.49.77 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «فايولنت جاستيك» لمالكه فايبهاف شاه وبقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.



محمد الشحي: نشيد بالحضور الجماهيري في هذه المناسبة الغالية

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52.

كما أشاد بالمهرجان الاحتفالي التي أقامته إدارة مضمار جبل علي، إيماناً من الجميع بأهمية التواصل والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، وخصوصاً في هذه الأمسية الوطنية التي شهدت حضوراً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي عن رضاه التام بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في مضمار جبل علي عقب تحقيقها ثنائية في السباق.



محمد الأحمد: وجود جماهيري ضخم في السباق



تقدم محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، مؤكداً أن إدارة المضمار الأصفر حرصت كل الحرص على تنظيم عدد من الفعاليات الجماهيرية في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، والتي شهدت وجوداً جماهيرياً ضخماً.وأضاف إنه في السباق تم تكريم عدد من الأسماء التي لها باع طويل في سباقات الخيل والذين تركوا بصمات قوية في هذه الرياضة النبيلة ويتقدمهم عميد المدربين والمستشار في نادي دبي لسباق الخيل علي راشد الرايحي، والمدرب مصبح المهيري، والإعلاميون خالد الرحومي وعبدالله خليفة وسلطان حارب.



أحمد بن حرمش: «جبل علي للميل» هدف «ديلوريان»

أشاد المدرب أحمد بن حرمش بالأداء الكبير الذي قدمه «ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي بطل الشوط الخامس الرئيس «عيد الاتحاد ستيكس».

وأضاف إنه قام بإشراك البطل مرة أخرى في مضمار جبل علي، عقب انتصاره الأول الذي حققه الشهر الماضي، بهدف رفع تصنيفه حتى يتسنى له المشاركة في سباق «جبل علي للميل» الذي سيكون ضمن أهدافنا.



مايكل كوستا: الإمارات وطني الثاني



عبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بمواصلة خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تألقها في سباقات مضمار جبل علي.

وتحدث مايكل كوستا عن «مزاحم» بطل الشوط الرابع، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في ثاني مشاركة له، كاشفاً أن البطل قادر على المشاركة على مسافة الـ1200 متر في السباقات المقبلة، وبالتحديد في مضمار «ميدان» العالمي.

وعن «زامط» نجم الشوط السادس، قال مايكل كوستا إن هذا الانتصار الأول للبطل على مسافة الميل (1600 متر)، إذ أظهرت تدريباته أنه يفضل الركض على هذه المسافة أكثر من مسافات السرعة، مضيفاً إن السباق المقبل له سيكون على المسافة ذاتها.

كما تحدث عن الأجواء الاحتفالية التي رافقت السباقات، مؤكداً أن الإمارات باتت وطنه الثاني بعد أستراليا، إذ لمسنا في سنتنا الأولى في الدولة مشاعر المودة والمحبة، ولم نشعر بأننا بعيدون عن الوطن، ولذا حرصت مع عائلتي وأبنائي على أن نشارككم فرحة عيد الاتحاد الـ52.

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