كأس فاطمة بنت مبارك للقدرة يشعل منافسة الفارسات في الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة، عند السادسة والنصف من صباح اليوم، انطلاق سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للقدرة، لمسافة 100 كلم لملاك الإسطبلات الخاصة -سيدات، في ثاني سباقات الموسم بقرية الوثبة، والذي يشهد مشاركة مجموعة كبيرة من الفارسات، لبلوغ منصات التتويج، والفوز بالكأس الثمينة التي تحمل اسماً غالياً، ما يزيد من قوة المنافسة، وسط دافع كبير من ملاك الإسطبلات الخاصة، الذين يدفعون بأقوى الخيول في السباق.

وأكملت قرية الوثبة تحضيرات السباق، حتى يحقق النجاح المتوقع بتهيئة مرافق القرية، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وستكون البداية بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، يليها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، وفترة راحة 40 دقيقة، والثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأحمر، يعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، يتم بعدها إجراءات الفحص البيطري، وعقب اعتماد النتيجة رسمياً، يتم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى.

ضوابط

وأعلنت إدارة القرية عن عدد من الضوابط التي تحكم السباق، منها عدم استخدام السوط أو وخز الحصان، وعدم الازدحام أمام البوابة البيطرية، حفاظاً على السلامة العامة وتنظيم العمل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الزي المناسب للسباق.

ومن أبرز وأهم الشروط المحددة من قبل اللجنة المنظمة، أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وألا يقل وزن الفارسة عن 50 كغم، وألا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع عن 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

اكتمال التحضيرات

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، اكتمال الترتيبات لاستضافة الحدث المهم، مبيناً أن النجاح الكبير الذي تحقق في سباق كأس عيد الاتحاد يعد دافعاً كبيراً قبل سباق اليوم، الذي يعتبر في غاية الأهمية، من واقع الاسم الذي يحمله، وقال: بالتأكيد كل فارسة لديها رغبة قوية في التتويج باللقب، لأنه يحمل اسم «أم الإمارات»، ولأننا ندرك أهمية هذا السباق وقوته، حرصنا على التحضير الجيد، وبلوغ أعلى درجات الجاهزية، حتى يحقق النجاح الذي يليق به.

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