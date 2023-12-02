«مهرجان عيد الاتحاد» يزين السباق الثالث لـ«جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق اليوم السباق الثالث لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم «مهرجان عيد الاتحاد»، الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52.

وتتضمن الأمسية 7 أشواط مثيرة، أبرزها الشوط الخامس الرئيس «عيد الاتحاد ستيكس» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول، أبرزها «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير، و«ذا اتورني» لزياد كلداري، و«ويبينار» لعبدالرحمن صلاح الراشد، و«ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«تشوزين مارك» لعلي حداد، و«إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس 1971» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «أودي» البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «مداح الريف» و«مبادر» و«رابح الريف» لـ«إسطبلات العجبان»، و«إيه إف الحازم» و«إيه إف هباب» و«إيه إف المكلف» و«إيه إف سليط» و«إيه إف تشعلل» لخالد خليفة النابودة، و«زمام» لـ«إسطبلات الريف».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «الثاني من ديسمبر ستيكس» لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 16 خيلاً، أبرزها «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«غالب» و«كفاف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد، و«العربد» لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «عام الاستدامة ستيكس» لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، مشاركة 8 خيول، أبرزها «موروكينغ» و«برينسيدنت» و«فيلفت كاكتوس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«رصاص» لحمدان بن حرمش، و«فياض» لعلي حداد، و«كوندور باسا» لـ«نادي جلف للسباق»، و«إكليم تو روياليتي» لسيد حشيش وهناء رفاعي، و«باسم الله عليك» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «الإمارات السبع سبرنت ستيكس» لمسافة 1000 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 12 خيلاً، أبرزها «ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مزاحم» و«لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«شينجنغ كولورز» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«جويا سيكا» لناصر عسكر.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «الثاني والخمسون ستيكس» لمسافة 1600 متر برعاية «مجموعة بن دسمال» البالغة قيمة جوائزه 68 ألف درهم، مشاركة 13 خيلاً، أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«زامط» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«لوست جولد» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع الختامي «شجرة الغاف ستيكس» لمسافة 1800 متر برعاية «مفروشات الحذيفة» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها «إتريبيوشن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«الجنوب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«وقت» لناصر عسكر.

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