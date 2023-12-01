97 خيلاً في السباق الرابع لمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يشهد المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الرابع بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط، بمشاركة 97 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 810 آلاف درهم، وتفتتح أمسية الليلة بسباق خيول الأربع سنوات فما فوق، والتي تتسابق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويبرز «مجدي» كأبرز المرشحين للقب هذا الشوط، وهناك أيضاً «جيم» و«غسان» وغيرهما.

في الشوط الثاني يقام السباق الرئيس بالأمسية، والذي يمتد لمسافة 1800 متر، بمشاركة 11 خيلاً، يبرز منها «أوس»، الذي سبق له الفوز خمس مرات في سباقات سابقة، ينافسه «إيه إي إل ستار»، الذي يعتلى صهوته البلوشي، وهناك أيضاً «حكيم» بقيادة مولن، و«صلب» و«فارس» وغيرهم من الخيول الطامحة للقب.

وتظهر الخيول المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة الميل، حيث تتسابق خيول طامحة للقب، يبرز منها ثلاثي ياس للسباقات «مخلص ونبراس، وطاهر»، وهناك أيضاً «ماجيك تاتش»، وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع لمسافة الميل، حيث يتطلع «منور» للفوز باللقب، ولكن عليه أولاً أن يجتاز خيولاً قوية، مثل «مشير الوثبة»، و«محرم» وغيرهما.

وتعود الخيول المبتدئة للظهور في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، حيث يتطلع «حكيم العز» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة، لوجود منافسين أقوياء، مثل «نجيب» الذي سبق وجاء وصيفاً في الحفل السابق بالمضمار العيناوي. في الشوط السادس، تسعى خيول عربية أصيلة مبتدئة للفوز الأول بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1000 متر، ويبرز منها «أهازيج»، و«إيه إف منعوت»، و«إيه إف الطارف».

في ختام الأمسية بالشوط السابع، والذي ينطلق لمسافة 1000 متر، بمشاركة 11 خيلاً، يسعى «آر بي موني ميكر» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة، لوجود منافسين أقوياء مثل «هيروز دو لاغارد»، و«لينا» التي سبق وتوجت بلقب بيغ إيزي للسرعة في ميدان.

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