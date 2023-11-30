كأس يوم الشهيد للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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ينطلق في الساعة 6 صباح اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة، كأس يوم الشهيد للقدرة ويمتد السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والذي ينظمه نادي دبي للفروسية تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لمسافة 101 كلم.

وتتطلع إسطبلات الكمدة إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الفرس «تونكي»، إلى جانب إحراز الوصافة عن طريق الفارس راشد المهيري، على صهوة الجواد «ساندين ويكد»، لإسطبلات الكمدة، بينما أحرز المركز الثالث الفارس راشد العامري، على صهوة الجواد «كرابيل»، المملوك لإسطبلات العزم، كما تسعى إسطبلات الكمدة مع الفارسة نفسها إلى مواصلة التألق في مدينة دبي للقدرة بعد حصد لقب كأس الوصل للقدرة أول الألقاب المخصصة للإسطبلات الخاصة في بداية الموسم الجديد لمدينة دبي الدولية للقدرة.

مسار السباق

وينقسم السباق إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجوائز المقدمة للفائزين من المركز الأول وحتى المركز العاشر، حيث سيحصل البطل على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

ونظم نادي دبي للفروسية يوم أمس السباق التأهيلي لمسافة 80 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة واسعة بلغت 413 فارساً وفارسة.

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