296 جواداً في مهرجان الشارقة كلباء للفروسية

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مهرجان الشارقة كلباء الأول للفروسية في مدينة كلباء على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، والذي ينطلق يوم غدٍ.

وقال الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية: يتضمن مهرجان الشارقة كلباء الخامس للفروسية مهرجاناً للجواد العربي وبطولة للترويض وبطولة لقفز الحواجز هو عرس رياضي تحتضنه درة الشرق كلباء. وأضاف: بعد النجاح الباهر الذي حققته نسخة السباق للمهرجان، قررت إدارة المهرجان أن تقام بطولة دولية على الشاطئ بعد أن كانت محلية العام السابق على أن تكون على مدار أربعة أيام.

من ناحيته، قال سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية: درة الشرق كلباء على أهبة الاستعداد للعرس الرياضي، والذي يعد إضافة كبيرة لأجندة الفروسية في الدولة وإقامة بطولة دولية لأول مرة لقفز الحواجز يعزز من حضور مدينة كلباء في عالم الفروسية.

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