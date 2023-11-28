المقرر الأحد المقبل على مضمار نادي أبوظبي للفروسية..قرعة متوازنة لخيول الإمارات في سباق "جوهرة تاج زايد"

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أجريت اليوم بفندق "دوست ثاني"، بأبوظبي مراسم قرعة سباق النسخة التاسعة من جوهرة "تاج الشيخ زايد"، للخيول العربية الأصيلة، المقرر الأحد المقبل على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً اليوم، بحضور عدد من المسؤولين والشركات والجهات الراعية، والملاك والمدربين.

ونقل عبد الله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للحضور، وأعلن الافتتاح الرسمي للملتقى العالمي، متمنياً التوفيق للمنافسين في كأس "جوهرة تاج زايد".

وأسفرت القرعة التي أجريت بحضور ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن انطلاق "أجرد عذبة" من البوابة 6، و"إيلاف" من البوابة 16 ، وتعود ملكيتهما إلى إسطبلات ياس العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينطلق "مجيب" لإسطبلات الأصايل من البوابة 10، وحميم من البوابة 15، لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي.

وينافس من خيول الإمارات "بركة" لسلطان علي، وينطلق من البوابة 13 ، و"جو ستار"، وينطلق من البوابة 7 ، و"آر بي كينج ميكر" من البوابة 9 ، وهما للاسطبلات الوطنية.

ويبدأ "عبس" لوثنان للسباقات المنافسة من البوابة 1، و"فيرست كلاس"، المدافع عن اللقب لـ ألن كيرشنر وديبورا ميهالوف من البوابة 4 ، و"شيزا" لعبد الله العطية من البوابة 11، و"دايموند جيم أي أي" من البوابة 3 .

ويمثل خيول عذبة للسباقات "متباهي عذبة" وينطلق من البوابة 2، و"ذخيرة الشحانية" من البوابة 8، و"ند الشيبا" للبشير سالم الحراري من البوابة 5 ، و"راجح" لباسل مسعود الكاسبي من البوابة 14، و"نور الموري" للشقب للسباقات من البوابة 12.

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