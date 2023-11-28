انطلاق الملتقى العالمي للخيول العربية اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم بقاعة فندق دوسيت ثاني في أبوظبي، الافتتاح الرسمي للملتقى العالمي الثالث عشر لسباقات الخيول العربية، يليه في الساعة الثانية عشرة المؤتمر الصحافي.

وفي الساعة الثانية والنصف مساء تجرى مراسم القرعة الرسمية للخيول المشاركة في سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، البالغة جائزته 5 ملايين درهم، وبرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المحدد له يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، في مضمار نادي أبوظبي للفروسية، ويبلغ عدد الخيول التي تم اعتمادها للمشاركة في النسخة التاسعة 16 خيلاً.

وتنطلق أولى جلسات الملتقى غداً، وتناقش الجلسة الأولى «توليد الخيول العربية»، وتتناول الجلسة الثانية «مستقبل رياضة الخيول العربية».

وسيكون جمهور مضمار العين على موعد لمتابعة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ يوم العين، الجمعة المقبل. وفي يوم السبت 2 ديسمبر سيتم الانتقال إلى قرية الإمارات العالمية للقدرة لمتابعة سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات للإسطبلات الخاصة.

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