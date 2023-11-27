إسطبلات الوثبة تنتزع كأس عيد الاتحاد للقدرة في الوثبة

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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تألقت خيول «إسطبلات الوثبة» العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية بالوثبة أمس في افتتاح موسم سباقاتها، بنيل المراكز الثلاثة الأولى في السباق الذي شهد مشاركة كبيرة بلغت 246 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة للمنافسة على الفوز بالكأس الثمينة في المناسبة السعيدة.

ونجحت خيول «الوثبة» في تحقيق الصدارة، وتفوقاً كبيراً بعد منافسة قوية، بإحراز الفارس عمر محمد حارب المركز الأول على صهوة «أكسكاليبور هيبولايت» قاطعاً المسافة في زمن قدره 4:03:15 ساعات بعد أن حافظ على الصدارة خلال المراحل الأربع في إنجاز أكد أحقيته عن جدارة باللقب، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة «تونكي دي بوميا» في 4:03:16 ساعات، تليها وعد نديم على صهوة «رو باتاغونيا» بزمن 4:03:17 ساعات.

تتويج

وتوج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وسط احتفالات طاقم أسرة إسطبلات الوثبة.

ووصف محمد الصيعري مساعد مدرب إسطبلات الوثبة السباق بالقوي والسريع، ذاكراً أنه شهد مشاركة نخبة الخيول لرغبة الجميع في الفوز بالكأس التي تحمل اسماً غالياً على الجميع، وقال: كنا نعلم أن السباق لن يكون سهلاً لوجود مجموعة كبيرة من الخيول القوية وحرص الجميع على بلوغ منصات التتويج لكننا نجحنا في تحقيق التفوق بعد أن وضعنا خطة جيدة كان بها قدر كبير من الالتزام وحققت الهدف المطلوب.

وأثنى محمد الصيعري على التنظيم الجيد الذي صاحب السباق، وأكد أنه يبشر بموسم حافل في قرية الوثبة، وقال: التنظيم كان أكثر من رائع ما ساعد في نجاح السباق وهذا ليس بغريب على إدارة القرية واللجان المنظمة ونثمن جهودهم المقدرة.

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