«بسام الوثبة» بطل «كأس ولي عهد الشارقة» في سباق «الشارقة لونجين»

المصدر: الشارقة - خالد المهيري

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توج «بسام الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب «كأس سمو ولي عهد الشارقة» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، خلال السباق الثاني لنادي الشارقة للفروسية والسباق الذي أقيم على مضمار «الشارقة لونجين»، فيما خطف «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – الجولة الأولى لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» في نسختها الثانية لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم.

وشهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والمهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وسلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

حقق «جاب أوقات» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب الشوط الأول «برج الخور - دبي» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب عرفان إلهي، مسجلاً زمناً قدره 1.18.98 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «راسخ الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب جان كلود بيكو.

الشوط الثاني

ظفرت «نهلة الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الثاني «الياسمين» المخصص للخيول العربية الأصيلة «المهرات والأفراس» لمسافة 1200 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جان كلود بيكو، مسجلة زمناً قدره 1.21.63 دقيقة وبفارق رأس عن «شروق الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثالث

اقتنص «جوهر» لـ«الخيالة السلطانية العمانية» لقب الشوط الثالث «الفردوس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 2.00.52 دقيقة وبفارق رقبة عن «جيم تايم» لـ«إسطبلات الريف» بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار.

الشوط الرابع

توج «بسام الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الرابع «كأس سمو ولي عهد الشارقة» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 1.20.77 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «الزافي» لعلي عبدالعزيز العويس بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الخامس

حقق «مجدي» لـ«إسطبلات العجبان» لقب الشوط الخامس «بالما سبرينج» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، مسجلاً زمناً قدره 2.24.31 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «تاجر» لـ«الأصايل» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دينيس أوبراين.

الشوط السادس

توج «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط السادس «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – الجولة الأولى لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.11.18 دقيقة وبفارق طول عن «توز» لـ«إسطبل داكي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

هدف رئيسي

وتقدم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على تحقيق «بسام الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» لقب «كأس سمو ولي عهد الشارقة».

كما تقدم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه للسباقات بشكل عام وسباقات النادي بشكل خاص، مضيفاً أن هذا الدعم هو امتداد للعلاقة التاريخية التي تجمعنا مع مضمار جبل علي.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أن هدفهم الرئيسي دائماً هو دعم الملاك والمواطنين والإنتاج المحلي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

المشاركات النوعية

بدوره، تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على فكرة إطلاق «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» واستمرارها للعام الثاني على التوالي، مشيداً بالنوعية الرفيعة للخيول التي استقطبها السباق، كاشفاً عن أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الخيول المهجنة الأصيلة ذات التصنيف العالي في سباقات «الشارقة لونجين».

وأضاف أنه إذا استمرت هذه المشاركات القوية الموسم القادم فإنه بلا شك ستؤدي إلى ترفيع هذا السباق ليصبح أول بطولة مصنفة في مضمار «الشارقة لونجين»، ما يسهم في تطوير سباقات الخيل في الدولة، متمنياً أن تتواصل هذه القوة والإثارة في الجولة الثانية للسلسلة عبر سباق «القرهود للسرعة» الذي سيقام الشهر المقبل على مضمار «ميدان» العالمي.

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