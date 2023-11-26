«انكورا» بطل كأس الاتحاد للبولو في غنتوت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أحرز فريق «انكورا بولو» لقب بطولة كأس الاتحاد السنوية للبولو، بعد فوزه على أبوظبي بولو 7 ـ 5 في المباراة النهائية للبطولة بملعب نادي غنتوت، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

شهدت البطولة مشاركة 6 فرق محلية وخليجية، ونجح فريق انكورا بولو في تحقيق فوزه الثالث على التوالي دون هزيمة في نسخة 2023.

وتضمن اليوم الختامي للبطولة فعاليات متنوعة بمشاركة موسيقى شرطة أبوظبي وفرق الفنون الشعبية التراثية، بحضور كبير من الجماهير.

وحقق فريق الفيصل بولو المكون من سلطان الفيصل وطارق الحبتور البرونزية بفوزه على فريق غنتوت بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، بنتيجة 8 ـ 6، وفاز فريق «ار ايه» بولو بالمركز الخامس بفوزه على المغيرات بولو 7 ـ 4، ونال ماركو لاعب فريق غنتوت صدارة الهدافين في البطولة برصيد 16 هدفاً.

وفي ختام المنافسات قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي رئيس اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين.

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