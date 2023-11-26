«بسام الوثبة» نجم «كأس ولي عهد الشارقة» في ثاني سباقات مضمار «الشارقة لونجين»

المصدر: الشارقة - خالد المهيري

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توج «بسام الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب «كأس سمو ولي عهد الشارقة» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، خلال السباق الثاني لنادي الشارقة للفروسية والسباق الذي أقيم على مضمار «الشارقة لونجين»، فيما خطف «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي لقب «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – الجولة الأولى لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم.

وشهد السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والمهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وسلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي.

الشوط الأول

حقق «جاب أوقات» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب الشوط الأول «برج الخور - دبي» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب عرفان إلهي، مسجلاً زمناً قدره 1.18.98 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «راسخ الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب جان كلود بيكو.

وجاء في المركز الثالث «رامز الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

الشوط الثاني

ظفرت «نهلة الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الثاني «الياسمين» المخصص للخيول العربية الأصيلة (المهرات والأفراس) لمسافة 1200 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جان كلود بيكو، مسجلة زمناً قدره 1.21.63 دقيقة وبفارق رأس عن «شروق الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» أيضاً بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

وحلت ثالثاً «الدلهب» لخالد حمد ساري المزروعي بقيادة الفارس لياندرو شيمينز وإشراف المدرب قيس عبود.

الشوط الثالث

اقتنص «جوهر» لـ«الخيالة السلطانية العمانية» لقب الشوط الثالث «الفردوس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 2.00.52 دقيقة وبفارق رقبة عن «جيم تايم» لـ«إسطبلات الريف» بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار.

وجاءت في المركز الثالث «نسرين الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

الشوط الرابع

توج «بسام الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب الشوط الرابع «كأس سمو ولي عهد الشارقة» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 1.20.77 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «الزافي» لعلي عبدالعزيز العويس بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.



وحل ثالثاً «برجاش» لعلي حداد بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الخامس

حقق «مجدي» لـ«إسطبلات العجبان» لقب الشوط الخامس «بالما سبرينج» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، مسجلاً زمناً قدره 2.24.31 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «تاجر» لـ«الأصايل» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دينيس أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «مناور بينونة» لـ«أبوظبي ريسنج» بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب سيف المرر.

الشوط السادس

توج «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط السادس «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – الجولة الأولى لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.11.18 دقيقة وبفارق طول عن «توز» لـ«إسطبل داكي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً بطل النسخة الماضية «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أسامة رفاعي.

عبدالله بن ماجد القاسمي: هدفنا الرئيسي دعم الملاك والمواطنين والإنتاج المحلي



تقدم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على تحقيق «بسام الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» لقب «كأس سمو ولي عهد الشارقة».

كما تقدم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه للسباقات بشكل عام وسباقات النادي بشكل خاص، مضيفاً أن هذا الدعم هو امتداد للعلاقة التاريخية التي تجمعنا مع مضمار جبل علي.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أن هدفهم الرئيسي دائماً هو دعم الملاك والمواطنين والإنتاج المحلي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

محمد الشحي: استمرار المشاركات النوعية سيؤدي إلى إقامة أول سباق مصنف في «الشارقة لونجين»

تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على فكرة إطلاق «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» واستمرارها للعام الثاني على التوالي، مشيداً بالنوعية الرفيعة للخيول التي استقطبها السباق، كاشفاً عن أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الخيول المهجنة الأصيلة ذات التصنيف العالي في سباقات «الشارقة لونجين».

وأضاف أنه إذا استمرت هذه المشاركات القوية الموسم القادم فإنه بلا شك ستؤدي إلى ترفيع هذا السباق ليصبح أول بطولة مصنفة في مضمار «الشارقة لونجين»، ما يسهم في تطوير سباقات الخيل في الدولة، متمنياً أن تتواصل هذه القوة والإثارة في الجولة الثانية للسلسلة عبر سباق «القرهود للسرعة» الذي سيقام الشهر المقبل على مضمار «ميدان» العالمي.

محمد الأحمد: الجولة الثانية للسلسلة في «ميدان» ستكون ساخنة



أكد محمد الأحمد، المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، المدير العام لمضمار جبل علي، أن انطلاقة النسخة الثانية لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» عبر «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» كانت أكثر من مثيرة وقوية، نظراً لمشاركة نخبة خيول السرعة في الدولة ذات التصنيفات العالية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على نجاح فكرة السلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وتوقع أن تكون الجولة الثانية للسلسلة عبر سباق «القرهود للسرعة»، الذي سيقام الشهر المقبل على مضمار «ميدان» العالمي، أكثر سخونة، نظراً لما شهدناه خلال السباق

سلطان الجهوري: «بسام الوثبة» سيتجه للسباقات الكبرى

أهدى مساعد المدرب سلطان الجهوري فوز «بسام الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بلقب «كأس سمو ولي عهد الشارقة» إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى والده المدرب ماجد الجهوري.

وقال إن بطل السباق سيشارك في عدد من السباقات الكبرى هذا الموسم، مضيفاً أن «بسام الوثبة» قادر على المشاركة على مسافة الميل (1600 متر).

وأشار إلى أن الحصان عشبي من الدرجة الأولى، إلا أنه أثبت جدارته على المسار الرملي في السباق.

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